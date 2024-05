Essere in vuol dire star per fare

Sostantivo

procinto

usato solo nella locuzione "in procinto di"

Sillabazione

pro | cìn | to

Etimologia / Derivazione

Etimologia mancante. Se vuoi, aggiungila tu.