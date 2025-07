Scorre nel cilindro nei cruciverba: la soluzione è Pistone

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Scorre nel cilindro' è 'Pistone'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PISTONE

Curiosità e Significato di Pistone

Hai risolto il cruciverba con Pistone? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Pistone.

Perché la soluzione è Pistone? Pistone è il componente di un motore che si muove dentro un cilindro, trasformando la pressione dei gas in movimento meccanico. È fondamentale per il funzionamento di automobili e macchinari, poiché permette la conversione dell'energia in energia utile. In breve, il pistone scorre nel cilindro, dando vita al motore e rendendo possibile il movimento di veicoli e attrezzature.

Come si scrive la soluzione Pistone

Se "Scorre nel cilindro" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

O Otranto

N Napoli

E Empoli

