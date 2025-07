Rima interna al verso nei cruciverba: la soluzione è Ipermetra

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Rima interna al verso' è 'Ipermetra'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

IPERMETRA

Curiosità e Significato di Ipermetra

Perché la soluzione è Ipermetra? L'ipermetra è una figura retorica in cui l'accento tonico di una parola cade su una sillaba più distante rispetto a quella prevista dalla posizione naturale. Questo espediente viene usato per creare effetti particolari di ritmo o enfasi nel verso. In poesia, l'ipermetra arricchisce la musicalità e la profondità delle composizioni, rendendo il testo più coinvolgente ed espressivo.

Come si scrive la soluzione Ipermetra

Non riesci a risolvere la definizione "Rima interna al verso"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

I Imola

P Padova

E Empoli

R Roma

M Milano

E Empoli

T Torino

R Roma

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M M T A E E N T A R N E Mostra soluzione



