Reggono le barelle nei cruciverba: la soluzione è Portaferiti

La soluzione di 11 lettere per la definizione 'Reggono le barelle' è 'Portaferiti'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PORTAFERITI

Curiosità e Significato di Portaferiti

Hai risolto il cruciverba con Portaferiti? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 11 lettere più frequenti: Portaferiti.

Perché la soluzione è Portaferiti? Portaferiti indica il personale incaricato di trasportare i feriti, siano in ambulanza o in altro modo. È un termine che richiama chi si prende cura delle persone in situazioni di emergenza o bisogno, garantendo loro assistenza e sicurezza. La parola deriva da porta e feriti, sottolineando il ruolo di chi accompagna e soccorre chi si trova in difficoltà. È fondamentale in contesti di pronto intervento.

Come si scrive la soluzione Portaferiti

Stai cercando la risposta alla definizione "Reggono le barelle"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

P Padova

O Otranto

R Roma

T Torino

A Ancona

F Firenze

E Empoli

R Roma

I Imola

T Torino

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

T L A I A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SALITA" SALITA

