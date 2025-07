La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Quelli da cowboy hanno la tesa molto ampia' è 'Cappelli' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CAPPELLI

La soluzione Cappelli di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Cappelli per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Cappelli? I cappelli sono copricapi spesso caratterizzati da una tesa molto ampia, tipica dei cappelli da cowboy. Questi accessori sono simbolo di stile e protezione dal sole, particolarmente diffusi nel West americano. Con la loro forma distintiva, i cappelli aggiungono un tocco di personalità e tradizione a chi li indossa, rendendoli un elemento iconico della cultura occidentale.

Hai trovato la definizione "Quelli da cowboy hanno la tesa molto ampia" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

C Como

A Ancona

P Padova

P Padova

E Empoli

L Livorno

L Livorno

I Imola

