TORCIA

Curiosità e Significato di Torcia

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Torcia, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Torcia? Torcia è uno strumento portatile che emette luce, spesso alimentato a batterie. È utile per illuminare ambienti bui o guidare in assenza di luce naturale. Il termine deriva dal latino torcia, che indica un bastone acceso. Questa parola rappresenta anche un simbolo di speranza e scoperta, rendendola fondamentale in molte avventure e situazioni di emergenza.

Come si scrive la soluzione Torcia

T Torino

O Otranto

R Roma

C Como

I Imola

A Ancona

