DESIGNATI

Curiosità e Significato di Designati

Approfondisci la parola di 9 lettere Designati: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Designati? Designati significa scelti o nominati per ricoprire una determinata carica o incarico. È il termine che indica chi è stato ufficialmente indicato per assumere un ruolo, spesso attraverso una decisione formale o un'assegnazione. In breve, si tratta di persone o cose che sono state appositamente designate per uno scopo specifico, conferendo loro un ruolo di responsabilità o rappresentanza.

Come si scrive la soluzione Designati

Se "Proposti per la carica" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

D Domodossola

E Empoli

S Savona

I Imola

G Genova

N Napoli

A Ancona

T Torino

I Imola

