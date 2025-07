Prive di lucentezza nei cruciverba: la soluzione è Opache

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Prive di lucentezza' è 'Opache'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

OPACHE

Curiosità e Significato di Opache

Vuoi sapere di più su Opache? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Opache.

Perché la soluzione è Opache? Opache indica qualcosa che manca di lucentezza o brillantezza, risultando opaco, non trasparente o poco riflettente. Può riferirsi a superfici, materiali o anche a situazioni prive di chiarezza o luminosità. In pratica, descrive ciò che appare spento o smorto, privo di luce. È un termine utile per capire when qualcosa appare meno vivo o brillante rispetto al normale.

Come si scrive la soluzione Opache

Se "Prive di lucentezza" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

O Otranto

P Padova

A Ancona

C Como

H Hotel

E Empoli

