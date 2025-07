Possibilità di danni e incidenti nei cruciverba: la soluzione è Rischi

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Possibilità di danni e incidenti' è 'Rischi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

RISCHI

Curiosità e Significato di Rischi

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 6 lettere Rischi, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Rischi? I rischi sono i pericoli o le possibilità di danni, incidenti o problemi che possono verificarsi in determinate situazioni. Rappresentano le minacce potenziali che richiedono attenzione e prevenzione. Conoscere i rischi aiuta a proteggersi e a pianificare interventi efficaci, riducendo le conseguenze negative. In ogni contesto, è fondamentale valutare e gestire i rischi per garantire sicurezza e tranquillità.

Come si scrive la soluzione Rischi

Stai cercando la risposta alla definizione "Possibilità di danni e incidenti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

R Roma

I Imola

S Savona

C Como

H Hotel

I Imola

