Non hanno ancora diciott anni nei cruciverba: la soluzione è Minori

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Non hanno ancora diciott anni' è 'Minori'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINORI

Curiosità e Significato di Minori

Perché la soluzione è Minori? La parola minori indica tutte le persone che non hanno ancora compiuto diciotto anni. Sono soggetti con diritti e doveri diversi rispetto agli adulti, come la tutela legale e limitazioni nelle decisioni importanti. Rappresentano il futuro della società, ancora in fase di crescita e sviluppo, e necessitano di attenzioni specifiche per garantire il loro benessere e la formazione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Non hanno ancora compiuto diciott anniHanno tutti cento anniIn Nebraska hanno fino a 18 anniÈ frequentata dai bambini che hanno l età compresa fra i tre e i sei anniager: hanno tra i 13 e i 19 anni

Come si scrive la soluzione Minori

M Milano

I Imola

N Napoli

O Otranto

R Roma

I Imola

