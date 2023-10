Hanno tutti cento anni - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: Hanno tutti cento anni. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : SECOLI

Significato/Curiosita : Hanno tutti cento anni

Cent'anni. la guerra dei cent'anni fu un conflitto tra il regno d'inghilterra e il regno di francia che durò, con varie interruzioni, centosedici anni, dal... Cent'. la guerra dei cent'fu un conflitto tra il regno d'inghilterra e il regno di francia che durò, con varie interruzioni, centosedici, dal... Un sècolo è un periodo di tempo la cui durata è di 100 anni consecutivi, essendo quindi lungo 10 decenni o 20 lustri. Dieci secoli formano invece un millennio. Definizione e Soluzione Aggiornata a giovedì 12 ottobre 2023

