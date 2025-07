Nell orchestra si suona dolce o traverso nei cruciverba: la soluzione è Flauto

FLAUTO

Curiosità e Significato di Flauto

Approfondisci la parola di 6 lettere Flauto: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Flauto? Il flauto è uno strumento a fiato molto antico, noto per il suo suono dolce e melodioso. Si suona soffiando nell'apertura e coprendo fori lungo il corpo per cambiare le note. Originariamente realizzato in legno o metallo, il flauto traverso si distingue per la posizione orizzontale durante l'esecuzione, regalando atmosfere delicate e raffinate in ogni composizione.

Come si scrive la soluzione Flauto

Se ti sei imbattuto nella definizione "Nell orchestra si suona dolce o traverso", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

F Firenze

L Livorno

A Ancona

U Udine

T Torino

O Otranto

