Natanti primitivi nei cruciverba: la soluzione è Zattere

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Natanti primitivi' è 'Zattere'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ZATTERE

Curiosità e Significato di Zattere

Perché la soluzione è Zattere? Le natanti primitivi sono imbarcazioni semplici e rudimentali, spesso fatte di materiali di fortuna, utilizzate nelle epoche antiche o in contesti di scarso sviluppo tecnologico. La parola zattere rappresenta proprio questi piccoli mezzi di fortuna, costituiti da tronchi o assi legate insieme, usati per attraversare acque calme o come primo modo di navigare sui fiumi.

Come si scrive la soluzione Zattere

Se ti sei imbattuto nella definizione "Natanti primitivi", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

Z Zara

A Ancona

T Torino

T Torino

E Empoli

R Roma

E Empoli

