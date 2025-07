Lo stato... del prete nei cruciverba: la soluzione è Celibato

CELIBATO

Curiosità e Significato di Celibato

Perché la soluzione è Celibato? Il termine celibato si riferisce alla condizione di chi, per motivi religiosi, sceglie di non sposarsi e di vivere senza rapporti coniugali. È una pratica diffusa tra alcuni ordini sacerdotali, simbolo di dedizione totale alla fede e alla comunità. In sintesi, rappresenta un impegno spirituale che segna una vita dedicata al servizio religioso e alla spiritualità.

Come si scrive la soluzione Celibato

C Como

E Empoli

L Livorno

I Imola

B Bologna

A Ancona

T Torino

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C A B A R A C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BACCARAT" BACCARAT

