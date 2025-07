Lo scopo delle forbici nei cruciverba: la soluzione è Tagliare

Home / Soluzioni Cruciverba / Lo scopo delle forbici

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Lo scopo delle forbici' è 'Tagliare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TAGLIARE

Curiosità e Significato di Tagliare

La soluzione Tagliare di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Tagliare per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Tagliare? Le forbici sono strumenti progettati per tagliare materiali come carta, stoffa o plastica. Il loro scopo principale è dividere o modellare oggetti, consentendo precisione e facilità d’uso. La parola “tagliare” rappresenta l’azione di separare o ridurre qualcosa tramite questi strumenti, rendendola fondamentale in molte attività quotidiane e artigianali. È il gesto che dà forma e funzionalità a molte cose che usiamo ogni giorno.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Fa del piacere lo scopo dell esistenzaLo sono gli impianti attrezzati allo scopo di usare la correnteÈ lo scopo della tagliaMotto o gesto che ha lo scopo di prendere in giroLe ingegnose trovate per raggiungere lo scopo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Tagliare

Se "Lo scopo delle forbici" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

T Torino

A Ancona

G Genova

L Livorno

I Imola

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

S T T E O T P L O O N A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SOTTOPENTOLA" SOTTOPENTOLA

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.