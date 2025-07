Lina cantante e attrice napoletana nei cruciverba: la soluzione è Sastri

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Lina cantante e attrice napoletana' è 'Sastri'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SASTRI

Curiosità e Significato di Sastri

Vuoi sapere di più su Sastri? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Sastri.

Perché la soluzione è Sastri? SASTRI è un termine che indica le persone specializzate nel creare e applicare tatuaggi o decorazioni temporanee sulla pelle, spesso con tecniche artigianali o artistiche. La parola deriva da un antico termine napoletano, collegato alla tradizione artistica locale. Quindi, se pensi a un’artista napoletana come Lina, potrebbe ricordare qualcuno esperto in questa arte, caratteristica della cultura partenopea.

Come si scrive la soluzione Sastri

La definizione "Lina cantante e attrice napoletana" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

S Savona

A Ancona

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

