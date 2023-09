La Streisand cantante e attrice newyorchese - Cruciverba

La definizione e la soluzione di: La Streisand cantante e attrice newyorchese. Di seguito troverai la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Nel caso conoscessi altre soluzioni per la stessa domanda ti invitiamo a commentare suggerendo le altre risoluzioni.

Soluzione 6 lettere : BARBRA

Significato/Curiosita : La streisand cantante e attrice newyorchese

Figlio di mia e woody allen, nato nel 1987, potrebbe in realtà essere figlio di sinatra e non del regista newyorchese. nel 1976 sinatra sposò la sceneggiatrice... (archiviato dall'url originale l'8 marzo 2005). (en) barbranews.com. (en) barbra-archives.com. (en) the barbra streisand music guide, su bjsmusic.com. url consultato...