FERMATE

Curiosità e Significato di Fermate

Perché la soluzione è Fermate? Le fermate sono i punti in città dove gli autobus si fermano per far salire e scendere i passeggeri. Sono spazi strategici e facilmente riconoscibili, fondamentali per muoversi in modo comodo e senza stress. Sia che si tratti di una fermata su strada o di una pensilina, rappresentano il primo passo per esplorare la città con i mezzi pubblici.

Come si scrive la soluzione Fermate

Hai davanti la definizione "Le stazioni degli autobus urbani" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

F Firenze

E Empoli

R Roma

M Milano

A Ancona

T Torino

E Empoli

