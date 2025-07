Le parti in rilievo rispetto alla superficie nei cruciverba: la soluzione è Sporgenze

SPORGENZE

Curiosità e Significato di Sporgenze

Perché la soluzione è Sporgenze? Le sporgenze sono parti in rilievo rispetto alla superficie circostante, come le protuberanze o i rilievi di un elemento. Si trovano in natura e nell’architettura, e spesso aiutano a distinguere tra superfici piane e quelle con dettagli tridimensionali. Questi dettagli aggiungono carattere e funzionalità agli oggetti, rendendo tutto più interessante e tattile. Le sporgenze sono un elemento chiave per dare profondità e movimento ai materiali.

Come si scrive la soluzione Sporgenze

S Savona

P Padova

O Otranto

R Roma

G Genova

E Empoli

N Napoli

Z Zara

E Empoli

