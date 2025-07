La matematica non lo è nei cruciverba: la soluzione è Opinione

OPINIONE

Curiosità e Significato di Opinione

Perché la soluzione è Opinione? Opinione è il giudizio personale che ognuno ha su un argomento, un'idea o un fatto, spesso influenzato dalle proprie esperienze e convinzioni. Non si basa su dati certi, ma sulla percezione soggettiva, rendendo ogni opinione unica e soggetta a discussione. La bellezza sta nel rispetto delle differenze di pensiero, perché arricchiscono il dialogo e la comprensione reciproca.

Come si scrive la soluzione Opinione

O Otranto

P Padova

I Imola

N Napoli

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

