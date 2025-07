La città con la Sagrada Familia nei cruciverba: la soluzione è Barcellona

La soluzione di 10 lettere per la definizione 'La città con la Sagrada Familia' è 'Barcellona'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

BARCELLONA

Curiosità e Significato di Barcellona

Hai risolto il cruciverba con Barcellona? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 10 lettere più frequenti: Barcellona.

Perché la soluzione è Barcellona? Barcellona è una città vibrante e affascinante, famosa per il suo patrimonio artistico e culturale. Tra le sue meraviglie spicca la Sagrada Familia, la celebre basilica progettata da Gaudí, simbolo distintivo della città. Questo luogo rappresenta l’unione tra arte, architettura e tradizione catalana, rendendo Barcellona una meta imperdibile per chi desidera immergersi in un mix unico di storia e modernità.

Come si scrive la soluzione Barcellona

Se "La città con la Sagrada Familia" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

B Bologna

A Ancona

R Roma

C Como

E Empoli

L Livorno

L Livorno

O Otranto

N Napoli

A Ancona

