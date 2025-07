L appellativo di Giano nei cruciverba: la soluzione è Bifronte

BIFRONTE

Curiosità e Significato di Bifronte

Perché la soluzione è Bifronte? Bifronte indica qualcosa con due facce o aspetti opposti, come un'immagine a due fronti. Deriva dall'aggettivo latino bifrons, che significa doppio volto. È spesso usato per descrivere situazioni, personaggi o oggetti che mostrano due nature contrastanti, come un'arma a doppio taglio o un simbolo che rappresenta due concetti opposti, sottolineando la complessità e la dualità.

Come si scrive la soluzione Bifronte

La definizione "L appellativo di Giano" ti è apparsa in uno schema? Qui puoi consultare la soluzione esatta per risolverla subito.

B Bologna

I Imola

F Firenze

R Roma

O Otranto

N Napoli

T Torino

E Empoli

