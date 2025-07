Informazioni che il medico raccoglie dal paziente nei cruciverba: la soluzione è Anamnesi

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Informazioni che il medico raccoglie dal paziente' è 'Anamnesi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANAMNESI

Curiosità e Significato di Anamnesi

Perché la soluzione è Anamnesi? L'anamnesi è l'insieme delle informazioni che il medico raccoglie dal paziente riguardo alla sua storia clinica, sintomi e abitudini di vita. Questi dettagli sono fondamentali per capire il quadro generale della salute e individuare eventuali cause o fattori di rischio. Conoscere l'anamnesi permette al medico di formulare una diagnosi più accurata e di pianificare il trattamento più adeguato.

Come si scrive la soluzione Anamnesi

Hai davanti la definizione "Informazioni che il medico raccoglie dal paziente" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

M Milano

N Napoli

E Empoli

S Savona

I Imola

