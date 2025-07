Indumenti di spugna nei cruciverba: la soluzione è Accappatoi

ACCAPPATOI

Curiosità e Significato di Accappatoi

La parola Accappatoi è una soluzione di 10 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Accappatoi.

Perché la soluzione è Accappatoi? Gli indumenti di spugna sono capi realizzati con un tessuto morbido e assorbente, perfetti per asciugarsi dopo il bagno o la doccia. La parola accappatoi si riferisce proprio a questi indumenti avvolgenti, pratici e confortevoli, ideali per coccolarsi dopo il momento di relax. Sono un classico esempio di comfort domestico che non può mancare in ogni casa.

Come si scrive la soluzione Accappatoi

Stai cercando la risposta alla definizione "Indumenti di spugna"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

A Ancona

C Como

C Como

A Ancona

P Padova

P Padova

A Ancona

T Torino

O Otranto

I Imola

