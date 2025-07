Il punto in cui aumenta la carreggiata nei cruciverba: la soluzione è Slargo

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il punto in cui aumenta la carreggiata' è 'Slargo'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

SLARGO

Curiosità e Significato di Slargo

Vuoi sapere di più su Slargo? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Slargo.

Perché la soluzione è Slargo? Uno slargo è un'area più ampia lungo una strada, spesso situata in corrispondenza di un incrocio o di una svolta, dove le auto possono fermarsi o lasciar passare i pedoni. È il punto in cui la carreggiata si amplia per facilitare la circolazione o l’accesso, offrendo maggiore sicurezza e comodità. In pratica, rappresenta un punto di sosta o di manovra lungo il percorso.

Come si scrive la soluzione Slargo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Il punto in cui aumenta la carreggiata", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

S Savona

L Livorno

A Ancona

R Roma

G Genova

O Otranto

