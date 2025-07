Il mese... del pesce nei cruciverba: la soluzione è Aprile

APRILE

Curiosità e Significato di Aprile

Approfondisci la parola di 6 lettere Aprile: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Aprile? Il mese... del pesce si riferisce ad aprile, noto anche come il mese della pesca tradizionale, in cui si celebra la figura di San Marco, patrono dei pescatori. È un periodo simbolico in molte regioni italiane, legato alla rinascita primaverile e alle tradizioni marinare. Quindi, aprile è il mese in cui si onora e si celebra il mondo del mare e dei suoi tesori.

Come si scrive la soluzione Aprile

Non riesci a risolvere la definizione "Il mese... del pesce"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

P Padova

R Roma

I Imola

L Livorno

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

I T O I C T Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ITTICO" ITTICO

