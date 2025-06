Il mese del pesce nei cruciverba: la soluzione è Aprile

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Il mese del pesce' è 'Aprile'.

APRILE

Curiosità e Significato di Aprile

Vuoi sapere di più su Aprile? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Aprile.

Perché la soluzione è Aprile? Il mese del pesce si riferisce ad aprile, chiamato così perché in molte tradizioni italiane è il periodo ideale per gustare piatti a base di pesce fresco, grazie alla Quaresima che favorisce diete prive di carne. È un mese simbolico di rinascita, natura e buon cibo, perfetto per celebrare le delizie del mare. Aprile invita a scoprire i sapori autentici e le tradizioni legate al pesce.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: La festa della LiberazioneIl quarto meseIl mese... che inizia con un pesceFette di pesceIl mese del digiuno rituale musulmano

Come si scrive la soluzione Aprile

Hai trovato la definizione "Il mese del pesce" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

P Padova

R Roma

I Imola

L Livorno

E Empoli

