La soluzione di 6 lettere per la definizione 'I suoi anelli... vengono fritti' è 'Totano'.

TOTANO

Curiosità e Significato di Totano

La soluzione Totano di 6 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Totano per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Totano? Il termine totano indica un mollusco cefalopode simile a una piccola seppia, molto apprezzato in cucina. La frase i suoi anelli vengono fritti si riferisce ai tentacoli del totano, spesso preparati come deliziosi anelli impanati e fritti. Questo piatto gustoso è amatissimo in Italia, perfetto per una cena sfiziosa e croccante.

Come si scrive la soluzione Totano

Stai cercando la risposta alla definizione "I suoi anelli... vengono fritti"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

T Torino

O Otranto

T Torino

A Ancona

N Napoli

O Otranto

