ATOMO

Curiosità e Significato di Atomo

Hai risolto il cruciverba con Atomo? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 5 lettere più frequenti: Atomo.

Perché la soluzione è Atomo? Ha un proprio nucleo si riferisce alla parte centrale e fondamentale di qualcosa, come l’atomo, che è la più piccola unità di un elemento chimico. L’atomo possiede un nucleo composto da protoni e neutroni, attorno al quale orbitano gli elettroni. Questa parola rappresenta il cuore di molte strutture scientifiche, simbolo di essenzialità e unità, ed è alla base della materia che ci circonda.

Come si scrive la soluzione Atomo

Se ti sei imbattuto nella definizione "Ha un proprio nucleo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

T Torino

O Otranto

M Milano

O Otranto

