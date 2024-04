La Soluzione ♚ Ogni fatica ha il proprio nel successo

La soluzione di 11 lettere per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross : CORONAMENTO

Ecco laper la definizione, non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Ti basta copiare ed incollare la risposta nel tuo cruciverba.

Copia

Curiosità su Ogni fatica ha il proprio nel successo: Delle fatiche: potrebbe essere stato proprio il numero di queste metope, 12 appunto, ad aver fin dai tempi antichi indotto a fissare a questa cifra il tradizionale... Per coronamento, nelle opere architettoniche di fortificazione militare alla moderna, si intende il termine tecnico utilizzato per un tipo di cinturazione difensiva a forma appunto di corona, come estensione della fortificazione stessa.

Altre Definizioni con coronamento; ogni; fatica; proprio; successo;