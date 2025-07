Gli abitanti di Chieti nei cruciverba: la soluzione è Teatini

Home / Soluzioni Cruciverba / Gli abitanti di Chieti

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Gli abitanti di Chieti' è 'Teatini'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

TEATINI

Curiosità e Significato di Teatini

La parola Teatini è una soluzione di 7 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Teatini.

Perché la soluzione è Teatini? Gli teatini sono gli abitanti di Chieti, città affacciata sull’Adriatico in Abruzzo. Il termine deriva dal nome stesso del luogo e rappresenta un modo affettuoso e identitario per indicare chi vive in questa città storica. Conosciuti per la loro cultura e tradizione, i Teatini sono fievoli custodi delle radici teatine e della loro storia millenaria.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il nome degli abitanti di ChietiNome degli abitanti di ChietiLo erano gli abitanti di Tebe e PlateaNativo di ChietiAntichi abitanti della penisola iberica

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Teatini

Se ti sei imbattuto nella definizione "Gli abitanti di Chieti", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

T Torino

E Empoli

A Ancona

T Torino

I Imola

N Napoli

I Imola

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

R S M E U I Mostra soluzione



Scopri definizioni su "SUMERI" SUMERI

Tanti utenti hanno già trovato le risposte che cercavano grazie al nostro aiuto. Scopri anche tu tutte le soluzioni di cruciverba nella pagina dedicata.