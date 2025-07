Esercitare per acquisire o mantenere capacità nei cruciverba: la soluzione è Allenare

Home / Soluzioni Cruciverba / Esercitare per acquisire o mantenere capacità

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Esercitare per acquisire o mantenere capacità' è 'Allenare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ALLENARE

Curiosità e Significato di Allenare

Non fermarti alla soluzione! Conosci Allenare più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Allenare.

Perché la soluzione è Allenare? Allenare significa esercitarsi regolarmente per migliorare o mantenere determinate capacità o abilità, come nel caso di sport, musica o studio. È un processo di impegno costante che permette di affinare le proprie competenze e raggiungere obiettivi specifici. Sia che si tratti di allenare il corpo o la mente, questa azione è fondamentale per progredire e ottenere risultati duraturi.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Esercitare le proprie capacità atletichePrivo di capacitàAntico vaso greco per mantenere fresco il vinoMisura di capacitàIl prete tenuto a mantenere il segreto

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Allenare

Hai trovato la definizione "Esercitare per acquisire o mantenere capacità" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

A Ancona

L Livorno

L Livorno

E Empoli

N Napoli

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A A C I C B R C A Mostra soluzione



Scopri definizioni su "BARCACCIA" BARCACCIA

Vuoi scoprire altre definizioni come questa? Dai un’occhiata alla raccolta completa di soluzioni per migliaia di giochi enigmistici.