Erano cento in una telenovela italiana nei cruciverba: la soluzione è Vetrine

Home / Soluzioni Cruciverba / Erano cento in una telenovela italiana

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Erano cento in una telenovela italiana' è 'Vetrine'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

VETRINE

Curiosità e Significato di Vetrine

Vuoi sapere di più su Vetrine? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Vetrine.

Perché la soluzione è Vetrine? VETRINE indica le grandi finestre espositive di negozi o musei, attraverso cui si mostrano prodotti o opere d’arte. Sono spesso decorate e attirano l’attenzione dei passanti, diventando simbolo di vetrina commerciale o culturale. La parola richiama anche l’idea di esposizione pubblica, come in una scena di una telenovela italiana in cui si osservano molte figure in uno spazio aperto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Cento erano più pesanti di diecimilaQuelli della cripta erano una serie TV horrorLo erano gli abitanti di Tebe e PlateaGiusy nota cantante italianaLo erano i barbari

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Vetrine

Se "Erano cento in una telenovela italiana" ti ha messo in difficoltà, questa è la pagina giusta per trovare la risposta che ti serve e andare avanti con il gioco.

V Venezia

E Empoli

T Torino

R Roma

I Imola

N Napoli

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

C H E E M N A S Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MANESCHE" MANESCHE

Trova rapidamente soluzioni per cruciverba ed enigmi consultando la sezione riservata agli appassionati dei giochi più popolari.