ASTENIA

Curiosità e Significato di Astenia

Perché la soluzione è Astenia? L'astenia è un senso di debolezza o mancanza di energia che può coinvolgere muscoli e corpo. Spesso si manifesta come una fatica persistente, anche dopo riposo, e può essere causata da diverse condizioni, dallo stress a problemi di salute più seri. Capire le cause dell'astenia è importante per trovare la soluzione più adatta e ristabilire il benessere.

Come si scrive la soluzione Astenia

Se ti sei imbattuto nella definizione "Debolezza muscolare", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

S Savona

T Torino

E Empoli

N Napoli

I Imola

A Ancona

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A R E C A A N R R Mostra soluzione



Scopri definizioni su "ARRANCARE" ARRANCARE

