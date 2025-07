Dare il dovuto nei cruciverba: la soluzione è Pagare

La soluzione di 6 lettere per la definizione 'Dare il dovuto' è 'Pagare'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PAGARE

Curiosità e Significato di Pagare

Vuoi sapere di più su Pagare? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 6 lettere nella pagina dedicata: Pagare.

Perché la soluzione è Pagare? Dare il dovuto significa pagare o restituire ciò che si deve, rispettando gli obblighi economici o morali. È un modo per sottolineare l'importanza di onorare gli impegni presi, come una fattura o una promessa. In sostanza, indica l'atto di saldare un debito o di compiere ciò che è giusto, mantenendo integrità e correttezza nel rapporto con gli altri.

Come si scrive la soluzione Pagare

Hai davanti la definizione "Dare il dovuto" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

P Padova

A Ancona

G Genova

A Ancona

R Roma

E Empoli

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

M M O E R E Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MEMORE" MEMORE

