ISTRIONE

Curiosità e Significato di Istrione

Perché la soluzione è Istrione? Istrione era il termine usato nell'antica Roma per indicare un attore che interpretava ruoli comici o drammatici, spesso con esagerazioni e trucco vistoso. Oggi, si usa anche per descrivere chi recita in modo teatrale o esagerato, cercando di attirare l’attenzione degli altri. Insomma, un vero e proprio personaggio da palcoscenico, capace di coinvolgere e divertire il pubblico.

Come si scrive la soluzione Istrione

I Imola

S Savona

T Torino

R Roma

I Imola

O Otranto

N Napoli

E Empoli

