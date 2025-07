Copiare per emulare o prendere in giro nei cruciverba: la soluzione è Imitare

IMITARE

Curiosità e Significato di Imitare

Perché la soluzione è Imitare? Il termine imitare significa riprodurre i comportamenti, le parole o le caratteristiche di qualcuno o qualcosa, spesso per emulare o divertire. Può essere usato anche quando si prende in giro qualcuno, imitandone le espressioni o il modo di parlare. È un modo creativo e spesso ironico per rendersi riconoscibili o per scherzare, rendendo l’azione divertente e spontanea.

Come si scrive la soluzione Imitare

I Imola

M Milano

I Imola

T Torino

A Ancona

R Roma

E Empoli

