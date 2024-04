La definizione e la soluzione di 9 lettere: Una concittadina di Oberdan e di Svevo. TRIESTINA Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross.

Aggettivo

Significato e Curiosità su: L'Unione Sportiva Triestina Calcio 1918, meglio nota come Triestina, è una società calcistica italiana con sede nella città di Trieste. Milita in Serie C, la terza divisione del campionato italiano. Il club ha ripreso, attraverso una serie di rifondazioni, il titolo sportivo dell'U.S. Triestina, nata il 2 febbraio 1919 (dopo un accordo preliminare datato 18 dicembre 1918) dalla fusione dei club F.C. Trieste e C.S. Ponziana. Nell'agosto 2012, in forza dei 74 campionati professionistici a cui partecipò il sodalizio alabardato, e in applicazione dell'articolo 52 comma 10 delle NOIF, la FIGC permise l'iscrizione in Eccellenza alla nuova ...

triestino m sing

(geografia) che è attinente a Trieste

Sostantivo

triestino m sing

cittadino di Trieste

Sillabazione

tri | e | stì | no

Pronuncia

IPA: /tries'tino/

Etimologia / Derivazione

deriva da Trieste