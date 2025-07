Circuiti per gare nei cruciverba: la soluzione è Piste

PISTE

Curiosità e Significato di Piste

Approfondisci la parola di 5 lettere Piste: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Piste? Le piste sono percorsi appositamente predisposti per le gare sportive, come corse, gare automobilistiche o di sci. Sono tracciati che garantiscono un percorso sicuro e regolamentato, spesso segnati da linee o barriere. Svolgono un ruolo fondamentale nelle competizioni, assicurando che gli atleti possano sfidarsi al massimo delle proprie capacità in ambienti controllati. In poche parole, rappresentano il cuore di ogni competizione sportiva.

Come si scrive la soluzione Piste

Non riesci a risolvere la definizione "Circuiti per gare"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

P Padova

I Imola

S Savona

T Torino

E Empoli

