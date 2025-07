Carburante per camion nei cruciverba: la soluzione è Gasolio

Home / Soluzioni Cruciverba / Carburante per camion

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Carburante per camion' è 'Gasolio'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

GASOLIO

Curiosità e Significato di Gasolio

Scopri il significato, curiosità e altre parole crociate con la soluzione di 7 lettere Gasolio, perfetta per completare i tuoi cruciverba.

Perché la soluzione è Gasolio? Il carburante per camion, chiamato anche gasolio, è un tipo di combustibile liquido utilizzato per alimentare motori diesel. È essenziale per il trasporto su lunga distanza, garantendo potenza e efficienza alle grandi vetture commerciali. Conoscere il gasolio è fondamentale per chi lavora nel settore dei trasporti o vuole capire meglio come funziona la mobilità su strada.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Carburante per naviProtegge il carico del camionRiempie il camionIl camion con le auto sopraIl cassone dei camion che si svuota inclinandolo

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Gasolio

Hai trovato la definizione "Carburante per camion" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

G Genova

A Ancona

S Savona

O Otranto

L Livorno

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

A I D O M V Mostra soluzione



Scopri definizioni su "MOVIDA" MOVIDA

Dalla Settimana Enigmistica a CodyCross, cerca tutte le soluzioni aggiornate visitando l’area dedicata agli enigmi.