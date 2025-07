Campo per il tiro a volo nei cruciverba: la soluzione è Stand

La soluzione di 5 lettere per la definizione 'Campo per il tiro a volo' è 'Stand'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

STAND

Curiosità e Significato di Stand

Approfondisci la parola di 5 lettere Stand: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Stand? Campo per il tiro a volo si riferisce a uno spazio dedicato alla pratica del tiro a volo, come il tiro con la fionda o il lancio di piattelli. In italiano, il termine più comune è stand, ovvero un'area appositamente allestita dove gli appassionati possono esercitarsi in sicurezza. È un luogo fondamentale per chi vuole migliorare la propria mira e godersi questa attività all'aperto.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Un bersaglio da tiro a voloUn canestro segnato con un tiro al voloIl segmento del campo da basket per il tiro liberoI bersagli del tiro a voloBersagli da tiro a volo

Come si scrive la soluzione Stand

Hai davanti la definizione "Campo per il tiro a volo" e non riesci a completare lo schema? Qui trovi la soluzione esatta per andare avanti senza dubbi.

S Savona

T Torino

A Ancona

N Napoli

D Domodossola

