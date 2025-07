Caldi scarponi da montagna nei cruciverba: la soluzione è Doposci

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Caldi scarponi da montagna' è 'Doposci'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

DOPOSCI

Curiosità e Significato di Doposci

Hai risolto il cruciverba con Doposci? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 7 lettere più frequenti: Doposci.

Perché la soluzione è Doposci? DOPOSCI è un termine che nasce dall’unione delle parole italiane dopo e scarpe, indicando le calzature indossate dopo aver fatto escursioni in montagna. Sono scarponi comodi e pratici, pensati per rilassarsi e proteggere i piedi al ritorno dall’avventura. Perfetti per camminare in città o in casa, rappresentano il comfort post-escursione e il piacere di spegnere la fatica.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Gli scarponi più caldiLe calzature per andare in montagnaPiante dei Paesi caldiCome la montagna di Thomas MannAlta montagna

Come si scrive la soluzione Doposci

Non riesci a risolvere la definizione "Caldi scarponi da montagna"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

D Domodossola

O Otranto

P Padova

O Otranto

S Savona

C Como

I Imola

