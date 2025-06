Assomiglia al gufo e all allocco nei cruciverba: la soluzione è Civetta

La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Assomiglia al gufo e all allocco' è 'Civetta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CIVETTA

Curiosità e Significato... Non fermarti alla soluzione! Conosci Civetta più a fondo: significato, altri usi nei cruciverba e tutto quello che serve nella pagina Civetta.

Perché la soluzione è Civetta? Civetta è il nome di un uccello notturno, noto per il suo volto caratteristico e i grandi occhi frontali, che ricorda un gufo. Spesso simbolo di saggezza e mistero, la civetta è presente in molte leggende e tradizioni popolari. La parola evoca l’immagine di un volatile astuto e silenzioso, e rappresenta anche un simbolo di conoscenza nascosta e intuizione.

Divertiti e prova a risolvere queste domande:Assomiglia al gufo e al barbagianniÈ simile al gufo ma più piccoloLattice resinoso che assomiglia al caucciùSpinoso ortaggio che assomiglia al carciofoAssomiglia al bufalo

C Como

I Imola

V Venezia

E Empoli

T Torino

T Torino

A Ancona

