Asceta che vive la religiosità isolato dal mondo nei cruciverba: la soluzione è Anacoreta

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Asceta che vive la religiosità isolato dal mondo' è 'Anacoreta'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

ANACORETA

Curiosità e Significato di Anacoreta

La parola Anacoreta è una soluzione di 9 lettere ricorrente nei cruciverba. Clicca per scoprirne significato e usi: Anacoreta.

Perché la soluzione è Anacoreta? L'anacoreta è una persona che sceglie di vivere in isolamento, dedicandosi completamente alla vita spirituale e alla preghiera, lontano dai piaceri e dalle distrazioni del mondo. Questa scelta ascetica permette di concentrarsi sulla propria fede e ricerca interiore. È un esempio di dedizione estrema alla religiosità, spesso vivendo in solitudine per avvicinarsi a Dio.

Come si scrive la soluzione Anacoreta

Se ti sei imbattuto nella definizione "Asceta che vive la religiosità isolato dal mondo", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

A Ancona

N Napoli

A Ancona

C Como

O Otranto

R Roma

E Empoli

T Torino

A Ancona

