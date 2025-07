La soluzione di 12 lettere per la definizione 'Vi riposano Maria Callas ed Edith Piaf' è 'Père Lachaise' . Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

PÈRE LACHAISE

Hai risolto il cruciverba con Père Lachaise? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 12 lettere più frequenti: Père Lachaise.

Perché la soluzione è Père Lachaise? Père Lachaise è il famoso cimitero di Parigi, dove riposano molte celebrità, tra cui Maria Callas ed Edith Piaf. Questo luogo simbolico rappresenta un monumento alla memoria di artisti e personaggi storici, attirando visitatori da tutto il mondo. È un vero e proprio museo all'aperto, ricco di storia e emozioni, che celebra le grandi icone della cultura mondiale.

Se ti sei imbattuto nella definizione "Vi riposano Maria Callas ed Edith Piaf", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

