Variano nelle declinazioni nei cruciverba: la soluzione è Casi

La soluzione di 4 lettere per la definizione 'Variano nelle declinazioni' è 'Casi'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

CASI

Curiosità e Significato di Casi

Hai risolto il cruciverba con Casi? Scopri anche cosa significa, dove si usa e perché è una delle soluzioni di 4 lettere più frequenti: Casi.

Perché la soluzione è Casi? La parola casi indica le diverse forme che un sostantivo o un aggettivo può assumere in base alla funzione grammaticale, come soggetto, oggetto o complemento. Si parla di declinazioni perché queste variazioni cambiano la forma delle parole a seconda del contesto. In italiano, i casi sono meno numerosi rispetto ad altre lingue, ma fondamentali per comprendere e usare correttamente la lingua.

Come si scrive la soluzione Casi

Se ti sei imbattuto nella definizione "Variano nelle declinazioni", qui trovi la risposta giusta e gli strumenti utili per completare facilmente il tuo cruciverba.

C Como

A Ancona

S Savona

I Imola

