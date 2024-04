La Soluzione ♚ Variano per la potenza La definizione e la soluzione di 6 lettere: Variano per la potenza. MOTORI Ecco dunque la risposta per risolvere le parole crociate de La Settimana Enigmistica e altri giochi come CodyCross. Variano per la potenza: Il motore Diesel, brevettato nel 1892 da Rudolf Diesel, è un tipo di motore alternativo a combustione interna, alimentato in origine a olio vegetale e oggi a gasolio, che sfrutta il principio della compressione per ottenere l'accensione del combustibile in maniera spontanea, quindi non tramite l'azione delle candele d'accensione, impiegate invece dal motore ad accensione comandata. Italiano Aggettivo, forma flessa Significato e Curiosità su: Il motore Diesel, brevettato nel 1892 da Rudolf Diesel, è un tipo di motore alternativo a combustione interna, alimentato in origine a olio vegetale e oggi a gasolio, che sfrutta il principio della compressione per ottenere l'accensione del combustibile in maniera spontanea, quindi non tramite l'azione delle candele d'accensione, impiegate invece dal motore ad accensione comandata. motori m pl plurale di motore Sostantivo, forma flessa motori m pl plurale di motore Sillabazione mo | tò | ri Etimologia / Derivazione vedi motore Altre Definizioni con motori; variano; potenza; Lo si guida con il patentino AM; Una gara per pistard; Variano da popolo a popolo; Variano con la latitudine; Potenza sulle targhe; Che dispone di una potenza eccezionale; Cerca altre soluzioni cruciverba

La risposta a Variano per la potenza

MOTORI

M

O

T

O

R

I

Lae verificata di 6 lettere per risolvere 'Variano per la potenza' è. Adesso puoi risolvere le parole crociate; non tenere in considerazione l'eventuale presenza di caratteri speciali, spazi o accenti. Presta la massima attenzione, riportando nelle caselle bianche degli schemi solo ed esclusivamente le lettere. Per aiutarti, ecco lo spelling della soluzione.