La soluzione di 7 lettere per la definizione 'Una base del Dna come la timina' è 'Azotata'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

AZOTATA

Curiosità e Significato di Azotata

Vuoi sapere di più su Azotata? Scopri significato, usi e definizioni della parola di 7 lettere nella pagina dedicata: Azotata.

Perché la soluzione è Azotata? Azotata deriva dal termine azoto, elemento presente nelle basi azotate del DNA, come la timina. In senso figurato, indica qualcuno o qualcosa che è stato colpito o punito duramente. La parola richiama quindi l'idea di essere colpiti come il DNA può essere colpito da una base azotata. È un modo colorito per descrivere una sconfitta o una punizione severa.

Come si scrive la soluzione Azotata

Non riesci a risolvere la definizione "Una base del Dna come la timina"? Scopri qui la risposta e prosegui con il tuo cruciverba senza interruzioni.

A Ancona

Z Zara

O Otranto

T Torino

A Ancona

T Torino

A Ancona

