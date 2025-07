Un gruppo di satelliti per studi di meteorologia nei cruciverba: la soluzione è Meteosat

Un gruppo di satelliti per studi di meteorologia

La soluzione di 8 lettere per la definizione 'Un gruppo di satelliti per studi di meteorologia' è 'Meteosat'.

METEOSAT

Curiosità e Significato di Meteosat

La soluzione Meteosat di 8 lettere è più di una semplice risposta: clicca su Meteosat per scoprire curiosità e dettagli utili.

Perché la soluzione è Meteosat? METSOSAT è un sistema di satelliti meteorologici europei che sorvolano l'atmosfera per monitorare il clima e le condizioni meteo in tempo reale. Questi satelliti forniscono immagini e dati utili a prevedere temporali, cambiamenti climatici e eventi estremi, contribuendo alla sicurezza e alla pianificazione delle attività quotidiane. Vedere il cielo in anteprima grazie a METEOSAT è un passo avanti nella nostra comprensione del clima.

Come si scrive la soluzione Meteosat

Stai cercando la risposta alla definizione "Un gruppo di satelliti per studi di meteorologia"? Qui trovi la soluzione pronta all’uso per completare il tuo cruciverba.

M Milano

E Empoli

T Torino

E Empoli

O Otranto

S Savona

A Ancona

T Torino

