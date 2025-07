Un giacimento che viene sfruttato nei cruciverba: la soluzione è Minerario

Home / Soluzioni Cruciverba / Un giacimento che viene sfruttato

La soluzione di 9 lettere per la definizione 'Un giacimento che viene sfruttato' è 'Minerario'. Scopri altri termini utili per La Settimana Enigmistica, CodyCross e giochi di parole.

MINERARIO

Curiosità e Significato di Minerario

Approfondisci la parola di 9 lettere Minerario: significato, contesto e utilizzo nei cruciverba.

Perché la soluzione è Minerario? Un minerario è un luogo dove si estraggono risorse naturali come minerali, carbone o metalli preziosi. È un sito di estrazione e lavorazione delle materie prime che si trova sotto terra o in superficie. Questi giacimenti rappresentano fonti importanti per l’industria e l’economia di un paese, alimentando molte delle tecnologie e prodotti che usiamo quotidianamente.

Divertiti e prova a risolvere queste domande: Il creditore a cui viene assegnato un nuovo debitoreViene sepolto Vivo con AidaViene utilizzata per la produzione di candeleCosì viene anche detta l AfricaTipo di raggio che viene utilizzato anche in chirurgia

Cerca altre Soluzioni Cruciverba e Rebus Cerca Soluzioni Caricamento risultati...

Come si scrive la soluzione Minerario

Hai trovato la definizione "Un giacimento che viene sfruttato" in uno schema? In questa pagina puoi scoprire la soluzione corretta e continuare il gioco senza difficoltà.

M Milano

I Imola

N Napoli

E Empoli

R Roma

A Ancona

R Roma

I Imola

O Otranto

Sfida la tua mente: Gioco dell'Anagramma

N E E R O R E V D Mostra soluzione



Scopri definizioni su "REVERENDO" REVERENDO

Hai bisogno di un aiuto in più? Consulta migliaia di soluzioni per parole crociate e rebus nella raccolta sempre aggiornata.